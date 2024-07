Résultat des législatives 2024 à Dambach-la-Ville (67650) – 2e tour [PUBLIE]

Avec plus de 28% des bulletins au niveau national au terme du premier round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,75% des bulletins à Dambach-la-Ville. Un score qui n'a pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (15,42%).

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour ces élections. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

17:29 - Comment la composition démographique de Dambach-la-Ville façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Dambach-la-Ville, les élections sont en cours. Avec ses 2 207 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 148 entreprises, Dambach-la-Ville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,04% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 41,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,64%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 647 € par an. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Dambach-la-Ville participe à l'histoire française.