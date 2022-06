Résultat de la législative à Échiré : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Échiré sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Échiré. En direct 17:25 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Échiré ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone dissimulent des réalités locales complexes, comme par exemple à Échiré. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 29,61% des voix à l'occasion du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 25,02% des suffrages. Enfin, la candidature Divers centre reçoit 18,55% des votes. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Échiré ? L'analyse des scrutins passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2854 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,06% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 82,69% au premier tour, soit 2360 personnes. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 45,26% des électeurs inscrits à Échiré avaient déserté les urnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Échiré ! A quelle heure s'achèvent les législatives ? Pour ce deuxième tour des législatives à Échiré, les 3 bureaux de vote (de Mairie Salle Delphin Debenest à Espace Socio Culturel) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Le second tour des élections législatives à Échiré aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Échiré Bastien Marchive (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 29,61% François Charron (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 25,02% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 18,55% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 15,32% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,68% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 4,33% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 2,91% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Échiré Taux de participation 51,11% 54,74% Taux d'abstention 48,89% 45,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,44% Nombre de votants 46 473 1 577

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Échiré. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des citoyens d'Échiré inscrits dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Bastien Marchive a collecté 30% des voix. Il précède François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guillaume Chiche (Divers centre) qui décrochent dans l'ordre 25% et 19% des suffrages. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 57 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux d'Échiré. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres atteint 55%.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37.76% des voix au premier tour à Échiré, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la finaliste perdante de l'élection de 2022 avaient obtenu 19.16% et 17.29% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Échiré avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 70.31% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 29.69% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Échiré (79410) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.