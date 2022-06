En direct

19:29 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Échiré ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,16% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Échiré le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,45% et 3,31% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 28,92% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Échiré ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Échiré dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle à Échiré avec 37,76% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 19,16%, devant Marine Le Pen à 17,29% et Yannick Jadot à 6,45%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Échiré, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère décisif de ces élections législatives 2022 à Échiré. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 17,31% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des familles combinée avec les craintes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine seraient de nature à faire gagner le pourcentage d'abstention à Échiré.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Échiré en 2017 ? L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Lors des législatives de 2017, 2 771 personnes en capacité de voter à Échiré s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 53,41%). La participation était de 48,83% au tour deux. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.