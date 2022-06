Résultat de la législative à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1648 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,53% étaient allées voter. La participation était de 73,36% au premier tour, ce qui représentait 1209 personnes. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? La semaine dernière, 45,12% des électeurs à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière s'étaient rendus dans l'isoloir.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des élections législatives, les citoyens d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 36,58% des voix. En seconde place, la candidature Les Républicains glane 32,47% des votes. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 10,0% des votes.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 1651 citoyens de la 2ème circonscription de la Haute-Marne demeurant à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière. Laurence Robert-Dehault a raflé 37% des suffrages dans la localité. François Cornut-Gentille (Les Républicains) et Ingrid Viot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 32% et 10% des voix. Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Marne, 172 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention s'établit à 55% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Marne.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 41,70% des voix au premier tour à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui était candidat à sa réélection et Éric Zemmour avaient obtenu 21,74% et 10,36% des suffrages. Le choix des citoyens d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (63,10% des votes), abandonnant par conséquent 36,90% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 2 073 votants d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière ( Haute-Marne ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.