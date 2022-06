Résultat des législatives à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière - Election 2022 (52290) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 41,70% des voix au premier tour à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui était candidat à sa réélection et Éric Zemmour avaient obtenu 21,74% et 10,36% des suffrages. Le choix des citoyens d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (63,10% des votes), abandonnant par conséquent 36,90% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 2 073 votants d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière ( Haute-Marne ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.