Résultat de la législative à Ecques : 2e tour en direct

18:40 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la cité ?

Dans les 2 bureaux de vote d'Ecques, les voix qui avaient choisi le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le 12 juin pour la législative seront probablement décisives ce dimanche pour la deuxième manche du scrutin. L'Insoumis avait cumulé 17,09% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,97%, 3,89%, 2,21% et 3,13% le 10 avril. Ce sont donc 22,2% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Ecques.