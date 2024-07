Résultat des législatives 2024 à Auchel : les premiers chiffres du 2e tour

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Auchel foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 10 062 habitants répartis dans 4 910 logements, cette ville présente une densité de 1762 habitants/km². Ses 427 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (64,93%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 18,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 083 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,75%, synonyme d'une situation économique fragile. À Auchel, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

16:59 - Deuxième tour des législatives à Auchel : horaires des bureaux de vote

Les 10 bureaux de vote de la ville d'Auchel (de Salle Roger Couderc à Salle des Fetes) sont ouverts depuis 8 heures et jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants. Ce dimanche 7 juillet 2024, les 7 453 électeurs d'Auchel sont appelés aux urnes pour le deuxième tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les années à venir. En 2022, les législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, du bloc de l'extrême-droite, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...) va tirer son épingle du jeu lors du second tour à Auchel ? N'oubliez pas de vous munir de vos papiers d'identité pour voter.