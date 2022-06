En direct

19:08 - Quel résultat à Elven pour le bloc de gauche ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Elven comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,93% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,4% et 1,72% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 25,05% à Elven pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Elven ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Elven au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême à Elven avec 33,42% des suffrages exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 23,02%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,93% et Yannick Jadot à 6,4%.

14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Elven ? Le taux de participation constituera incontestablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2022 à Elven. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 728 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,17% avaient participé à l'élection, contre une participation de 79,57% au premier tour, c'est-à-dire 3 762 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont notamment capables de détourner l'attention des électeurs d'Elven (56250) de leur devoir civique.

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives, un élément essentiel à Elven ? Au cours des scrutins précédents, les 6 290 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 53,41% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Elven. La participation était de 43,08% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.