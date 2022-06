Résultat de la législative à Erstein : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Erstein dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Erstein sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Erstein, des sondages aussi justes qu'en France ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute un écho à Erstein au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Erstein, Emmanuel Macron accostait en tête au 1er tour de l'élection présidentielle avec 30,22% des voix, devant Marine Le Pen à 29,71%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,64% et Éric Zemmour, quatrième à 6,64%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Erstein ? À Erstein, la participation sera immanquablement l'une des clés des législatives. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de priver les urnes de leurs citoyens à Erstein (67150). Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 28,95% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Erstein, les chiffres de la participation aux législatives 2022 seront un élément déterminant Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 10 745 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des législatives de 2017, sur les 7 934 personnes en âge de voter à Erstein, 39,75% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 32,61% pour le dernier round. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Erstein pour ces législatives La commune d'Erstein n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Erstein soit un peu plus en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Erstein

Les élections législatives 2022 auront lieu à Erstein comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Charles Sitzenstuhl Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sarah Weiss Moessmer Régionaliste Quentin Mertz Droite souverainiste Mélanie Abassi Reconquête ! Daniel Weber Ecologistes Yolande Tetart Divers Patrick Dutter Divers extrême gauche Jean Pluskota Ecologistes Marc Wolff Rassemblement National Véronique Toulza Nouvelle union populaire écologique et sociale Angelo Errera-Muller Divers droite Olivier Sohler Union des Démocrates et des Indépendants

Législatives 2022 à Erstein : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30,2% des suffrages au premier tour à Erstein. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,7% et 15,6% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Erstein grâce à 54,3% des voix, cédant donc à Marine Le Pen 45,7% des votes. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Erstein prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?