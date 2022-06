Résultat des législatives à Esquelbecq - Election 2022 (59470) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Esquelbecq

Le résultat des élections législatives 2022 à Esquelbecq est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative à Esquelbecq. Paul Christophe a rassemblé 42% des suffrages à l'échelle de la localité. Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 20% et 16% des suffrages. La participation s'établit à 53% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 912 votants. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 14ème circonscription du Nord peut toujours basculer si les électeurs des 53 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux d'Esquelbecq.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Esquelbecq Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 42,46% Pierrette Cuvelier Rassemblement National 28,23% 20,11% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 15,64% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 11,28% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 4,47% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 2,79% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 1,56% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 0,67% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 1,01% Participation au scrutin Circonscription Esquelbecq Taux de participation 47,70% 53,49% Taux d'abstention 52,30% 46,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,55% Nombre de votants 47 418 912

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,12% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Esquelbecq le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,7% et 1,74% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 19,56% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Esquelbecq, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 31,5% des voix, devant Marine Le Pen à 26,89%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 14,12% et Éric Zemmour à 7,02%. À Esquelbecq, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 80,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 79,75% au premier tour, ce qui représentait 1 355 personnes. En 2017, pendant les législatives, le taux de participation avait représenté 60,1% au premier tour des votants d'Esquelbecq, à comparer avec une participation de 55,77% pour le round numéro deux.

