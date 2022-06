Résultat de la législative à Eurville-Bienville : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Eurville-Bienville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Eurville-Bienville. En direct 18:38 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes la semaine passée dans la localité ? Le potentiel avant ces législatives à Eurville-Bienville pour le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait être évalué à 17,44% dans la commune. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs d'Eurville-Bienville ont pourtant accordé 11,17% de leurs voix à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de la législative 2022. La Nupes finissant ainsi hors du podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première place à Eurville-Bienville Au soir du 1er round, dimanche 12 juin 2022, les habitants d'Eurville-Bienville ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 47,13% des votes. La candidature Les Républicains décroche 23,15% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 11,17% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Eurville-Bienville, l'abstention peut-elle encore monter lors du 2e tour des législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type d'élection. La semaine dernière, 45,37% des personnes en âge de participer à une élection à Eurville-Bienville avaient pris part au scrutin. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,25% dans la commune. Le taux d'abstention était de 23,12% au premier tour. 10:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 On vote déjà depuis plusieurs heures à Eurville-Bienville et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de ce 2e volet, puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a sept jours sont toujours là pour l'épilogue des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Eurville-Bienville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Eurville-Bienville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste François Cornut-Gentille Les Républicains Laurence Robert-Dehault Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Eurville-Bienville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Eurville-Bienville

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Eurville-Bienville Laurence Robert-Dehault (Ballotage) Rassemblement National 39,60% 47,13% François Cornut-Gentille (Ballotage) Les Républicains 27,85% 23,15% Ingrid Viot Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,46% 11,17% Déborah Daval Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,31% 11,17% Philippe Novac Divers droite 3,87% 2,30% Anne Lettrée Reconquête ! 2,40% 2,13% Justin Prum Divers extrême gauche 1,25% 1,97% Marie-Agnès Vallée Droite souverainiste 1,24% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Eurville-Bienville Taux de participation 47,32% 45,37% Taux d'abstention 52,68% 54,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,80% Nombre de votants 28 134 622

Le résultat de l' élection législative 2022 à Eurville-Bienville est tombé. Pour le 1er tour des élections législatives 2022, les 1371 citoyens d'Eurville-Bienville inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne se sont tournés vers la candidate Rassemblement National. Reste encore à savoir si les citoyens des 172 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Haute-Marne feront les mêmes choix que ceux d'Eurville-Bienville. Laurence Robert-Dehault a collecté 47% des voix au sein de la localité. Elle précède François Cornut-Gentille (Les Républicains) et Déborah Daval (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 11% des voix. L'abstention atteint 55% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription législative (soit 749 non-votants).

Législatives 2022 à Eurville-Bienville : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Eurville-Bienville (52410) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 45,3% des votes au premier tour à Eurville-Bienville. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,6% et 10,4% des voix. Le choix des votants d'Eurville-Bienville était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (66,9% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 33,1% des suffrages.