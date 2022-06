Résultat de la législative à Évellys : 2e tour en direct

19/06/22 12:59

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Évellys est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de votes de la part des 2618 électeurs d'Évellys inscrits dans la 3ème circonscription du Morbihan. Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 49 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan. Au sein de la commune, Nicole Le Peih a collecté 28% des suffrages. Elle précède Alice Gohin (Rassemblement National) et Benoît Quéro (Les Républicains) qui captent 22% et 22% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 46%.

Comme partout dans le pays, les habitants d'Évellys ( Morbihan ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31,8% des suffrages au premier tour à Évellys. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,3% et 13,9% des suffrages. Le choix des habitants d'Évellys était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50,8% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 49,2% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?