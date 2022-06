En direct

19:31 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Évenos ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Évenos, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait cumulé 12,79% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,2% et 1,27% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 18,26% à Évenos pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Évenos ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des derniers jours rejailliront probablement à Évenos. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Évenos, Marine Le Pen terminait en première position avec 28,91% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,65%. On trouvait plus loin Éric Zemmour, en troisième position à 13,92% et Jean-Luc Mélenchon à 12,79%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Évenos ? À Évenos, l'un des critères essentiels du scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Évenos (83330). Au deuxième tour de la présidentielle, 75,35% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,89% au premier tour, ce qui représentait 1 530 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Évenos en 2017 ? L'analyse des élections antérieures permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 60,65% des personnes aptes à voter à Évenos avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,47% au dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.