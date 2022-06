Résultat de la législative à Falaise : en direct

En direct

17:14 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Falaise ? Le président sortant avait obtenu 29,95% des voix à Falaise, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait cumulé 25,98% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,99% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Falaise reste la participation L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera incontestablement l'abstention à Falaise. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 31,95% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 32,33% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions sur les prix du gaz et du pétrole sont en mesure d'inciter les habitants de Falaise (14700) à se désintéresser de l'élection.

11:30 - À Falaise quel était le score de l'abstention à Falaise en 2017 ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les précédentes législatives, sur les 5 885 personnes en âge de voter à Falaise, 63,01% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 55,26% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.