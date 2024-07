Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-en-Auge (14140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:03 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Saint-Pierre-en-Auge ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau national dans les résultats du premier round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Pierre-en-Auge, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,73% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 19,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,38% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Saint-Pierre-en-Auge L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité en pôle position aux dernières législatives à Saint-Pierre-en-Auge Le nombre de bulletins en faveur du RN sera ainsi l'enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives avaient également offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Pierre-en-Auge. On retrouvait en effet Martine Vilmet en tête au premier tour, avec 27,89% dans la commune. C'est finalement Jérémie Patrier-Leitus (LREM) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Pierre-en-Auge au second tour, avec 53,79%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,21%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Saint-Pierre-en-Auge Edouard Fauvage (Rassemblement National) a raflé 43,19% des voix à Saint-Pierre-en-Auge le 30 juin 2024, lors du premier round de la législative. Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle) et Olivier Truffaut (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à respectivement 37,8% et 15,73% des votants à l'échelle de la ville. Edouard Fauvage était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 41,09%, devant Jérémie Patrier-Leitus avec 36,46% et Olivier Truffaut avec 18,97%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Saint-Pierre-en-Auge au niveau de l'abstention ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pierre-en-Auge a atteint 38,96%, moins élevé de 15 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 53,04% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-en-Auge avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 52,38% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Pierre-en-Auge, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément clé À Saint-Pierre-en-Auge, l'un des critères importants du scrutin législatif est indiscutablement le taux de participation. Dans l'agglomération, dimanche, 38,96% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,43% au premier tour. Au deuxième tour, 57,57% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Pierre-en-Auge ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,35% au niveau de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 30,69% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient par exemple capables de ramener les habitants de Saint-Pierre-en-Auge dans les isoloirs.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Saint-Pierre-en-Auge A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Pierre-en-Auge apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 4 080 logements pour 7 288 habitants, la densité de la commune est de 809 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 430 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 432 foyers fiscaux. Dans la ville, 15,62% des résidents sont des enfants, et 31,89% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,36% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,6% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 765,13 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Pierre-en-Auge, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.