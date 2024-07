Résultat des législatives 2024 à Saint-Sylvain (14190) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre interrogation qui entoure ces élections sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a réuni plus de 28% des bulletins au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Sylvain, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,71% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections de l'Assemblée au niveau local, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Les législatives de l'époque à Saint-Sylvain ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 23,65% dans la commune, alors que les candidats Nupes réuniront 26,54% des voix. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 54,44% contre 45,56% pour les perdants. C'est en revanche Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble !) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 54,44%, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,56%.

À Saint-Sylvain, l'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024 est indéniablement le niveau de participation. Le pourcentage de votants à Saint-Sylvain pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,14%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 079 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,87% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,2% au premier tour, soit 833 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,62% au premier tour et 44,52% au deuxième tour. Les jeunes générations affichent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Sylvain ?

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Sylvain

Comment les habitants de Saint-Sylvain peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,59% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 105 hab/km² et 49,32% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,48%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 527 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,99%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,24%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,35% à Saint-Sylvain, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.