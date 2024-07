Résultat des législatives 2024 à Lisieux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Lisieux : impact de la démographie et de l'économie locale

Quelle influence les habitants de Lisieux exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,47% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 270 euros/an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,62%) et le nombre de résidences HLM (36,46% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Lisieux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 42,58% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.