Résultat des législatives 2024 à Saint-Désir (14100) – 2e tour [PUBLIE]

Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Désir, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,25% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une évolution en comparaison des 16,74% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Désir

La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Saint-Désir entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est pas impossible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.