Résultat des législatives 2024 à Potigny (14420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Potigny ? Avec plus de 28% des bulletins au niveau national à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Potigny, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,41% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 26,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN en force à Potigny aux législatives Le nombre de votes du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection, au niveau local, comme dans le reste de la France. L'étiquette RN devrait se hisser près de la victoire à Potigny lors du second tour de ces législatives si la situation démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. Une performance qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 10 points ici, rien qu'entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Au niveau local, le résultat du RN à ces législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Potigny ? Le RN réalisait déjà un joli score à Potigny lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Martine Vilmet devant ses concurrents au premier tour, avec 31,40% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,96%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Selon les toutes dernières projections communiquées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait gagner moins de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des spécificités des territoires. Le dimanche 30 juin, les habitants de Potigny ont préféré Edouard Fauvage (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,97% des suffrages. En deuxième position, Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle) récupérait 32,14%. Enfin, Olivier Truffaut (Union de la gauche) captait 22,41% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Edouard Fauvage rassemblant cette fois 41,09%, devant Jérémie Patrier-Leitus avec 36,46% et Olivier Truffaut avec 18,97%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Potigny : une hausse par rapport au scrutin européen ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Comme spécifié dans le précédent post, la participation lors du 1er round des élections législatives à Potigny a atteint 65,04%, plus importante de 12 points que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 474 électeurs de Potigny avaient effectivement pris part au vote (soit 53,46%), à comparer avec une participation de 53,11% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Potigny lors de la deuxième étape des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Potigny ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Potigny était de 65,04%. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 77,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 77,51% au premier tour, c'est-à-dire 1 113 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,1% au premier tour et 46,06% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Potigny ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français pourrait potentiellement inciter les habitants de Potigny (14420) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Potigny : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des législatives à Potigny comme dans toute la France. Avec ses 2 077 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 94 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,3%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 10,29%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 1981,29 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Potigny, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.