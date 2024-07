Résultat des législatives 2024 à Orbec (14290) – 2e tour [PUBLIE]

L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 20 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit vainqueur à Orbec ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce dimanche à Orbec ?

A en croire les projections des instituts de sondages diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité garderaient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Le 30 juin, les habitants d'Orbec ont préféré Edouard Fauvage (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,28% des votes. Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Olivier Truffaut (Front populaire) suivaient en recevant 33,91% et 18,13% des votants. Edouard Fauvage était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 41,09%, devant Jérémie Patrier-Leitus avec 36,46% et Olivier Truffaut avec 18,97%.