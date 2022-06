Résultat de la législative à Fegersheim : en direct

12/06/22 11:08

A l'occasion de ces élections législatives, la ville de Fegersheim jouit d'une dérogation d'1 heure décalant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures contre 18h dans certaines villes. Un écart bien utile pour les habitants qui auraient du mal à faire leur choix sur les 12 candidats de la seule et unique circonscription qui concerne le territoire.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Fegersheim ( Bas-Rhin ) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des voix au premier tour à Fegersheim. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des votes. Le choix des citoyens de Fegersheim était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 39% des votes.