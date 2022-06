Résultat des législatives à Flavigny-sur-Moselle - Election 2022 (54630) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de l'élection législative 2022 à Flavigny-sur-Moselle est tombé. Au niveau de la ville, Barbara Bertozzi Bievelot a ainsi raflé 24% des votes. Dominique Bilde (Rassemblement National) glane 23% des votes. Rachel Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 23% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, 189 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux de participation atteint 52% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle (580 votants).

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Flavigny-sur-Moselle ( Meurthe-et-Moselle ) seront invités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des votes au premier tour à Flavigny-sur-Moselle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. Le choix des électeurs de Flavigny-sur-Moselle était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (57% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 43% des suffrages. Les habitants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?