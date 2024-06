Résultat des législatives à Fléville-devant-Nancy : l'élection 2024 en direct

12:08 - Fléville-devant-Nancy : retour sur l'abstention aux dernières législatives

Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Fléville-devant-Nancy (54710), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,29% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,51% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,63% au premier tour et seulement 42,79% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?