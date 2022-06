Résultat des législatives à Fléville-devant-Nancy - Election 2022 (54710) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Fléville-devant-Nancy. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes parmi les 1794 citoyens de Fléville-devant-Nancy de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Rachel Thomas a amassé 31% des suffrages à l'échelle de la ville. Elle arrive devant Thibault Bazin (Les Républicains) et Dominique Bilde (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 23% et 19% des votes. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle : 189 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation parmi les habitants figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle s'élève à 60%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36,84% des votes au premier tour à Fléville-devant-Nancy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 21,24% et 14,02% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Fléville-devant-Nancy avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 67,04% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,96% des votes. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat (ou candidate) les 2 263 habitants de Fléville-devant-Nancy placeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?