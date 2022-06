Résultat des législatives à Fonbeauzard - Election 2022 (31140) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Fonbeauzard est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Fonbeauzard. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 2229 citoyens votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne et demeurant à Fonbeauzard. Au niveau de la commune, Sylvie Espagnolle a accumulé 31% des votes. Elle précède Jean-François Portarrieu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Leonardelli (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 29% et 22% des voix. La participation parmi les citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 5ème circonscription de la Haute-Garonne atteint 50%. Reste à déterminer si les habitants des 44 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Fonbeauzard.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fonbeauzard Jean-François Portarrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,91% 29,43% Sylvie Espagnolle Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,85% 31,44% Julien Leonardelli Rassemblement National 24,64% 21,76% Bruno Hontans Reconquête ! 4,31% 3,20% Jean-Christophe Cheronnet Les Républicains 3,32% 2,74% Alizée Mosdier Parti radical de gauche 2,82% 2,65% Jérôme Piques Régionaliste 2,21% 1,92% Johanna Velo Ecologistes 1,52% 1,19% Pascal Virgos Droite souverainiste 1,32% 1,28% Laurence Gombert Divers gauche 1,21% 1,10% Michel Laserge Divers extrême gauche 0,96% 1,65% Anne Grieu Divers 0,92% 1,65% Participation au scrutin Circonscription Fonbeauzard Taux de participation 50,24% 49,53% Taux d'abstention 49,76% 50,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 0,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,00% Nombre de votants 53 707 1 104

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fonbeauzard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Fonbeauzard ? Dans les 2 bureaux de vote de Fonbeauzard, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 23,61% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,88% et 2,78% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 30,27% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Fonbeauzard. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Fonbeauzard ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Fonbeauzard dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Au précédent scrutin, à Fonbeauzard, Emmanuel Macron figurait en première position de l'élection présidentielle avec 25,06% des voix, devant Marine Le Pen à 24,77%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 23,61% et Éric Zemmour, quatrième à 6,94%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives à Fonbeauzard ? La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives à Fonbeauzard. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à modifier les décisions que prendront les citoyens de Fonbeauzard (31140). Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 24,74% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,96% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Fonbeauzard ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des élections antérieures, les 3 011 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections législatives, parmi les 2 221 personnes en âge de voter à Fonbeauzard, 55,76% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,12% pour le deuxième round. 09:30 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Fonbeauzard C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Fonbeauzard, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2228 électeurs de Fonbeauzard ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

