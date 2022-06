Résultat des législatives à Fondettes - Election 2022 (37230) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Fondettes

Le résultat des élections législatives 2022 à Fondettes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Indre-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Fondettes. Au sein de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, les citoyens de Fondettes se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 46%, ce qui représente 4 230 non-votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 54 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire. A l'échelle de la ville, Sabine Thillaye a rassemblé 36% des suffrages. Elle coiffe au poteau Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fabrice Boigard (Les Républicains) qui décrochent dans l'ordre 19% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fondettes Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 36,49% Ambre Louisin Rassemblement National 21,08% 12,60% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 18,50% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 14,20% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 8,31% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 6,24% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 1,30% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 0,99% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,38% Participation au scrutin Circonscription Fondettes Taux de participation 50,45% 54,20% Taux d'abstention 49,55% 45,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,34% Nombre de votants 43 947 5 005

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fondettes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:55 - Quel résultat à Fondettes pour la coalition de gauche ? Les inscrits de Fondettes avaient apporté 16,05% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,27% et 1,99% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 8,26% à gauche de l'échiquier, en plus des suffrages de Mélenchon. 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Fondettes ? La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à Fondettes. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la dernière présidentielle, à Fondettes cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 38,24% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 16,05%, puis Marine Le Pen à 15,12% et Éric Zemmour à 8,23%. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Fondettes L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera sans nul doute le taux d'abstention à Fondettes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français sont de nature à inciter les citoyens de Fondettes (37230) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,87% au niveau de l'agglomération, contre une participation de 79,93% au premier tour, soit 7 359 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Fondettes quel était le score de la participation à Fondettes en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 10 879 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 53,89% des personnes en capacité de voter à Fondettes avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,5% au dernier round. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Fondettes ? Pour ces législatives à Fondettes, les 11 bureaux de vote (de College Jean Roux N 1 à Centre Aere La Momerie) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Fondettes : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Fondettes. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16% et 15% des votes. Le choix des électeurs de Fondettes était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 29% des votes. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Fondettes (37230) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?