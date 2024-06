Résultat des législatives à Forges de Lanouée : l'élection 2024 en direct

L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera incontestablement la participation à Forges de Lanouée. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,54% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 76,85% au premier tour, soit 1 348 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,5% au premier tour et seulement 43,87% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français est de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Forges de Lanouée.

08:02 - Les législatives à Forges de Lanouée, c'est aujourd'hui

Les 3 bureaux de vote de la ville de Forges de Lanouée (de Salle Socio Culturelle à Salle Louis Cherel) sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les votants. Des législatives anticipées se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, de la majorité présidentielle, du Nouveau Front populaire réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Forges de Lanouée (56120) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.