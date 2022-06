En direct

19:57 - Quel résultat aux législatives de Forges de Lanouée pour les Insoumis et leurs alliés ? Dans les 2 bureaux de vote de Forges de Lanouée, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 13,58% des suffrages il y a deux mois. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,36% et 1,37% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 18,31% à Forges de Lanouée pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Forges de Lanouée ? Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Forges de Lanouée avec 31,35% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 30,21%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,58% et Valérie Pécresse à 5,19%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Forges de Lanouée À Forges de Lanouée, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,46% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,15% au premier tour. La crainte d'une résurgence du covid pourrait favoriser l'abstention à Forges de Lanouée (56120).

