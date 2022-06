Résultat de la législative à Fors : 2e tour en direct

18:42 - La coalition de LFI avait terminé sur la 1re marche il y a sept jours à Fors

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Fors, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce second volet des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce score est toutefois à analyser au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,67%, 5,05%, 2,8% et 2,16% en avril. Voilà qui donnait un potentiel de 28,68% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.