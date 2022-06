En direct

20:03 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Fors ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Fors, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 18,67% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,05% et 2,8% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 26,52% à Fors pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Fors ? Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République à Fors avec 36,25% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 21,37%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,67% et Yannick Jadot à 5,05%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront probablement la situation lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Fors ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Fors ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière économique et énergétique sont susceptibles d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Fors (79230). Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,25% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,54% au premier tour, soit 1 142 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Fors peut-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des scrutins précédents ? En 2017, au moment des élections législatives, parmi les 1 302 personnes en âge de voter à Fors, 54,19% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,31% au second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.