Résultat de la législative à Frépillon : 2e tour en direct

17:25 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Frépillon ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 26,75% des votes à l'occasion du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui captent respectivement 26,57% et 24,6% des voix.