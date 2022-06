En direct

19:30 - Quel résultat à Frépillon pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 2 bureaux de vote de Frépillon, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 20,84% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,0% et 1,25% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 26,09% à Frépillon pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Frépillon ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Frépillon au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Frépillon avec 29,01% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 23,7%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,84% et Éric Zemmour à 8,18%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Frépillon L'un des facteurs décisifs de ces législatives sera incontestablement le taux de participation à Frépillon. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid et ses répercussions en matière économique et sanitaire seraient susceptibles de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Frépillon. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,32% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 20,72% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Frépillon au premier tour des élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 60,31% au premier tour des votants de Frépillon. Le taux d'abstention était de 51,24% pour le second round. Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.