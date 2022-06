Résultat de la législative à Frossay : en direct

Les votants de Frossay avaient livré 17,38% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,76% et 1,35% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 23,49% pour la coalition de gauche.

16:30 - À Frossay, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Frossay ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Lors de la dernière élection, à Frossay, Emmanuel Macron accostait en pôle position de la présidentielle avec 29,26% des voix, devant Marine Le Pen à 26,07%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,38% et Éric Zemmour avec 5,72%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.