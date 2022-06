En direct

19:46 - Quel résultat aux législatives de Gagnac-sur-Garonne pour les Insoumis et leurs alliés ? Les habitants de Gagnac-sur-Garonne avaient offert 18,37% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,35% et 3,04% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 26,76% à Gagnac-sur-Garonne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Gagnac-sur-Garonne ? L'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répéteront sans doute à Gagnac-sur-Garonne dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à la dernière élection, à Gagnac-sur-Garonne, Emmanuel Macron accostait en première position avec 28,11% des voix, devant Marine Le Pen à 24,06%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 18,37% et Éric Zemmour à 7,21%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Gagnac-sur-Garonne L'une des clés des législatives sera à n'en pas douter l'abstention à Gagnac-sur-Garonne. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,44% des électeurs de la commune. L'abstention était de 17,38% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Gagnac-sur-Garonne, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément déterminant Au fil des dernières années, les 3 149 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, 57,4% des électeurs de Gagnac-sur-Garonne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,6% au tour deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.