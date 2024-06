Résultat des législatives à Garancières : l'élection 2024 en direct

12:07 - C'est l'heure de voter à Garancières : la participation au cœur des préoccupations À Garancières, quelle abstention aux législatives ?

Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières élections ? Lors des élections européennes de début juin, 1 979 inscrits sur les listes électorales de Garancières avaient pris part au scrutin (soit 58,97%). La participation était de 57,88% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,07% au premier tour et seulement 47,63% au second tour. Quelle sera la participation à Garancières cette année ? En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.