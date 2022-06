En direct

19:42 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Genech ? Les habitants de Genech avaient livré 14,72% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,47% et 1,56% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 21,75% à Genech pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Genech ? Lors du dernier scrutin, à Genech, Emmanuel Macron accostait en tête au 1er round de la présidentielle avec 40,91% des voix, devant Marine Le Pen à 18,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,72% et Éric Zemmour, quatrième à 6,19%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Genech reste l'abstention L'une des grandes inconnues des législatives sera la participation à Genech. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 928 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,27% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,88% au premier tour. Les jeunes générations expriment couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Genech ? L'étude des résultats des précédents scrutins est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 1 917 inscrits sur les listes électorales à Genech, 53,21% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 45,38% au dernier round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.