Résultat de la législative à Gétigné : en direct

12/06/22 11:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gétigné sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:18 - A quelle heure se terminent les législatives à Gétigné ? Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Gétigné et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Gétigné

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gétigné comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Gétigné : les enjeux

Les électeurs de Gétigné reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36,1% des votes au premier tour à Gétigné. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,5% et 20,3% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Gétigné gratifié de 68,0% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,0% des votes. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?