Résultat de la législative à Gometz-le-Châtel : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Gometz-le-Châtel dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gometz-le-Châtel sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gometz-le-Châtel. En direct 17:28 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Gometz-le-Châtel ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales, comme à Gometz-le-Châtel. Grâce à 39,17% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Gometz-le-Châtel dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 30,76% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National reçoit 11,47% des votes. 13:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Gometz-le-Châtel Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 39,7% des personnes en âge de voter à Gometz-le-Châtel avaient boudé les urnes. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation représentait 79,78% des votants de la ville. La participation était de 83,32% au premier tour, soit 1434 personnes. 10:30 - Le député de Gometz-le-Châtel sera élu ce dimanche soir La commune de Gometz-le-Châtel n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le vote des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour faire leur devoir. Une rallonge de deux heures rendue possible par arrêté de la préfecture, pour amener le plus grand nombre à participer. Une poignée de candidats sont sur la ligne de départ pour la 2ème manche de cette élection législative à Gometz-le-Châtel. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Gometz-le-Châtel - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gometz-le-Châtel aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Gometz-le-Châtel - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gometz-le-Châtel

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gometz-le-Châtel Marie-Pierre Rixain (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 39,17% Amadou Deme (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 30,76% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 11,47% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 6,13% François La Selve Reconquête ! 5,44% 3,46% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,86% Agathe Scache Divers centre 1,88% 2,18% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 0,99% Martin Loizillon Divers 1,12% 0,69% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 1,09% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,20% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gometz-le-Châtel Taux de participation 50,79% 60,30% Taux d'abstention 49,21% 39,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,39% Nombre de votants 50 132 1 036

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Gometz-le-Châtel. A l'occasion du premier tour des élections législatives 2022, les électeurs de Gometz-le-Châtel inscrits dans la 4ème circonscription de l'Essonne ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 4ème circonscription de l'Essonne s'élève à 40% (682 non-votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 29 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Gometz-le-Châtel. A l'échelle de la localité, Marie-Pierre Rixain a effectivement collecté 39% des voix. En seconde position, Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 31% des voix. De son côté, Alain Boutaleb (Rassemblement National) obtient 11% des suffrages.

Législatives 2022 à Gometz-le-Châtel : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Gometz-le-Châtel seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des voix au premier tour à Gometz-le-Châtel. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Gometz-le-Châtel gratifié de 77% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 23% des suffrages.