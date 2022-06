Résultat des législatives à Gometz-le-Châtel - Election 2022 (91940) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Gometz-le-Châtel

Le résultat des élections législatives 2022 à Gometz-le-Châtel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Gometz-le-Châtel. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 1718 électeurs de Gometz-le-Châtel votant dans la 4ème circonscription de l'Essonne. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne dépendra des choix des électeurs des 29 autres communes qui lui sont rattachées. La participation atteint 60% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 036 votants. Dans la commune, Marie-Pierre Rixain a raflé 39% des suffrages. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) la suivent grâce à 31% et 11% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gometz-le-Châtel Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 39,17% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 30,76% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 11,47% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 6,13% François La Selve Reconquête ! 5,44% 3,46% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,86% Agathe Scache Divers centre 1,88% 2,18% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 0,99% Martin Loizillon Divers 1,12% 0,69% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 1,09% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,20% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gometz-le-Châtel Taux de participation 50,79% 60,30% Taux d'abstention 49,21% 39,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,39% Nombre de votants 50 132 1 036

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gometz-le-Châtel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Gometz-le-Châtel ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,92% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Gometz-le-Châtel en avril. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 8,59% et 2,48% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 33,99% à Gometz-le-Châtel pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Gometz-le-Châtel ? Emmanuel Macron avait obtenu 35,91% des voix à Gometz-le-Châtel, au dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait atteint 12,21% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,92% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront probablement la situation et donc le résultat des législatives à Gometz-le-Châtel dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Gometz-le-Châtel reste l'abstention À Gometz-le-Châtel, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle serait de nature à bénéficier au pourcentage d'abstention à Gometz-le-Châtel. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,22% dans la commune. Le taux d'abstention était de 16,68% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Gometz-le-Châtel aux élections législatives ? L'étude des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,89% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Gometz-le-Châtel, à comparer avec un taux d'abstention de 41,75% au deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Une plage horaire plus longue pour ces législatives à Gometz-le-Châtel Pour ces nouvelles élections à Gometz-le-Châtel, les 2 bureaux de vote (de Groupe Scolaire Pablo Neruda à Centre Culturel Barbara) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 20 heures, pour débuter le dépouillement. Un horaire un peu décalé comparé à l'heure de clôture un peu partout en France (18 ou 19 heures). Ce sont 12 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit sensiblement plus que la moyenne en France.

Législatives 2022 à Gometz-le-Châtel : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Gometz-le-Châtel seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des voix au premier tour à Gometz-le-Châtel. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Gometz-le-Châtel gratifié de 77% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 23% des suffrages.