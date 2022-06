Résultat de la législative à Gondecourt : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat à Gondecourt pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Dans les 3 bureaux de vote de Gondecourt, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 16,07% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,49% et 1,58% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 23,14% à Gondecourt pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Gondecourt ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières heures auront probablement un écho à Gondecourt ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Gondecourt avec 33,79% des suffrages, au 1er round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,38%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,07% et Yannick Jadot à 5,49%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Gondecourt À Gondecourt, le taux de participation constituera sans aucun doute l'un des critères importants de ce scrutin législatif. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à détourner l'attention des habitants de Gondecourt du vote. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,53% au sein de la commune. La participation était de 77,23% au premier tour, ce qui représentait 2 578 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Gondecourt aux élections législatives 2022 ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 4 086 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, 53,56% des inscrits sur les listes électorales de Gondecourt avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 46,63% au round deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.