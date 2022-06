Résultat de la législative à Gorges : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Gorges dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gorges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Gorges pour ces législatives 2022 Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Gorges, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 12 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 3575 inscrits de Gorges ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Gorges

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gorges comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Gorges : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 36,92% des suffrages au premier tour à Gorges. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,88% et 18,56% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Gorges gratifié de 70,14% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 29,86% des voix. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Gorges seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.