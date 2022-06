19:31 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Grandvillars ?

Dans les 2 bureaux de vote de Grandvillars, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 15,41% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,04% et 1,09% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,13% à gauche de l'échiquier (et donc 18,54% en comptant le vote Mélenchon).