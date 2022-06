Résultat des législatives à Grane - Election 2022 (26400) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Grane. Au soir du 1er tour des législatives 2022, les 1540 citoyens de Grane inscrits dans la 3ème circonscription de la Drôme ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Drôme s'élève à 43%, ce qui représente 665 non-votants. Les citoyens des 238 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Grane ? Au sein de la ville, Marie Pochon a recueilli 39% des suffrages. Elle précède Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Dos Reis (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 26% et 17% des votes.

Les résultats de l'élection législative 2022 à Grane vont normalement être proclamés pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 19 heures, la fermeture ayant été reportée, et on découvrira assez vite qui des 9 candidats se qualifie au deuxième tour.

L'analyse des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 52,38% au premier tour dans la commune à Grane, à comparer avec une participation de 43,58% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Grane. La guerre en Ukraine serait de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Grane (26400). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 20,97% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,41% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Au dernier scrutin présidentiel, à Grane, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en première position avec 26,71% des voix, devant Marine Le Pen à 25,29%, puis Emmanuel Macron avec 22,7% et Yannick Jadot à 6,09%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront peut-être ce paysage lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Grane. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,09% et 1,09% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 33,89% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Grane.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 26,7% des voix au premier tour à Grane, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européenne et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 25,3% et 22,7% des votes. Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour avec 55,3% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 44,7% des voix. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la confiance des citoyens de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat les électeurs demeurant à Grane classeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?