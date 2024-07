Résultat des législatives 2024 à Buis-les-Baronnies (26170) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Buis-les-Baronnies ?

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni 28,06% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Buis-les-Baronnies, le binôme Front populaire a pour sa part glané 45,61% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre qui a bondi en comparaison des 39,34% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 58,37% à l'époque.