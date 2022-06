Résultat de la législative à Gratentour : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 45,39% des inscrits sur les listes électorales de Gratentour avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'observation des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 82,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 86,85% au premier tour, c'est-à-dire 2621 personnes.

A l'occasion du premier round, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Gratentour ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 33,31% des suffrages. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 28,54% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National glane 21,07% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés était de 31,46% avant ces législatives à Gratentour. Un chiffre correspondant à la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Gratentour ont pourtant offert 28,54% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la première étape des législatives. La Nupes avait ainsi terminé deuxième.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Gratentour. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 3058 électeurs votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne et habitant à Gratentour. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 44 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne. La participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 55% (1 670 votants). Jean-François Portarrieu a obtenu 33% des suffrages. Il devance Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julien Leonardelli (Rassemblement National) qui ramassent 29% et 21% des voix.