19:29 - Que vont trancher les supporters de gauche à Gratentour ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Gratentour comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 21,03% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,51% et 2,46% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 29% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Gratentour ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Gratentour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Gratentour, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote avec 28,5% des voix, devant Marine Le Pen à 21,58%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 21,03% et Éric Zemmour à 6,18%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Gratentour, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 reste l'abstention Le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur clé des législatives 2022 à Gratentour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,25% dans la localité. La participation était de 86,85% au premier tour, soit 2 621 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont notamment susceptibles de pousser les habitants de Gratentour (31150) à se désintéresser de l'élection.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Gratentour lors des législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Il y a cinq ans, lors des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 50,21% au premier tour dans la commune à Gratentour. Le taux d'abstention était de 42,42% pour le second tour.