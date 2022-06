Résultat des législatives à Graulhet - Election 2022 (81300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Graulhet

Le résultat des élections législatives 2022 à Graulhet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn

Le résultat de la législative à Graulhet est à présent publié. À Graulhet, les 9207 habitants inscrits dans la 2ème circonscription du Tarn ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. L'abstention s'établit à 55% des habitants figurant sur les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 4 150 votants). Cependant, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn peut encore basculer si les électeurs des 124 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Graulhet. Julien Bacou a enregistré 34% des voix dans l'agglomération. Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 26% et 24% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Graulhet Karen Erodi Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,91% 26,40% Marie-Christine Verdier-Jouclas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,34% 23,57% Julien Bacou Rassemblement National 23,68% 34,24% Corinne Darmani Régionaliste 4,12% 3,23% Céline Boyer Reconquête ! 4,03% 4,10% Sandrine Madesclair Divers gauche 3,70% 2,56% Fabienne Marie Lada Ecologistes 2,03% 1,61% Véronique Ponnelle Droite souverainiste 1,47% 1,56% Karl-Henri Voizard Ecologistes 1,08% 0,99% Boris Gimenez Sastre Divers extrême gauche 0,93% 0,89% Joël Encontre Régionaliste 0,71% 0,84% Pascale Cuny Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Graulhet Taux de participation 54,73% 45,07% Taux d'abstention 45,27% 54,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 1,30% Nombre de votants 60 123 4 150

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Graulhet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Graulhet ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Graulhet. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,1% et 2,49% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,59% à gauche de l'échiquier (et donc 30,87% en comptant le score de Mélenchon). 16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Graulhet ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Graulhet ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 18,7% des voix à Graulhet, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait cumulé 29,07% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 26,28% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Graulhet demeure l'abstention À Graulhet, l'un des critères importants de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 31,86% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 29,36% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? 11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives 2022, un élément déterminant à Graulhet ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, au moment des législatives, 8 979 électeurs de Graulhet avaient pris part au vote au premier tour (soit 46,32%), contre un taux de participation de 41,55% pour le round deux. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Graulhet Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre cette journée d'élections législatives 2022 à Graulhet, jusqu'à ce que les résultats soient connus. On compte 12 candidats dans la circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 11 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Graulhet : les enjeux

Comme partout en France, les 13 032 citoyens de Graulhet seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29% des voix au premier tour à Graulhet, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui endossa le costume du troisième homme de la dernière présidentielle et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 26% et 19% des suffrages. Le choix des habitants de Graulhet était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (52% des voix), abandonnant donc 48% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?