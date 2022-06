Résultat de la législative à Gravelines : en direct

Le président avait obtenu 20,41% des voix à Gravelines, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen s'était hissée à 40,33% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,11% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir la donne à Gravelines. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives à Gravelines

À Gravelines, l'un des critères forts de ces législatives sera le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de faire baisser la participation à Gravelines (59820). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 9 080 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 26,54% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 27,54% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.