Résultat des législatives à Guégon : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est parti pour les législatives à Guégon

À Guégon (56120), l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre Israël et la Palestine, seraient de nature à ramener les électeurs de Guégon vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 907 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 19,19% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,95% au premier tour. Au second tour, 53,8% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Guégon pour les législatives ? Quel député détrônera Paul Molac dans la 4ème circonscription du Morbihan ?