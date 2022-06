Résultat de la législative à Guénin : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Guénin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Guénin. En direct 18:44 - La Nupes était arrivée troisième à Guénin il y a 7 jours Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,36% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Guénin. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or à Guénin, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,98%, 4,15%, 1,55% et 2,32% le 10 avril. Autrement dit un total de 23% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC. 15:30 - À Guénin, la candidature Les Républicains en tête Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes de chaque territoire, comme à Guénin. Avec 34,72% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Guénin lors du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent dans l'ordre 23,3% et 18,36% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Guénin L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 82,51% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 83,8% au premier tour, soit 1081 personnes. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 48,49% des personnes habilitées à participer à une élection à Guénin avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Guénin se dévoilera ce dimanche soir ! Seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Guénin ce dimanche, pour le second tour des législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Les 1290 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers le bureau de vote et choisir leur représentant lors de ce deuxième volet.

Résultats des législatives 2022 à Guénin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Guénin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Guénin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Guénin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guénin Nicole Le Peih (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 23,30% Marie Madeleine Dore-Lucas (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 18,36% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 16,05% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 34,72% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 1,54% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 2,01% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 1,39% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 0,77% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 1,23% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 0,15% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,46% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Guénin Taux de participation 50,65% 51,51% Taux d'abstention 49,35% 48,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,35% Nombre de votants 48 945 667

Le résultat de l' élection législative à Guénin est dorénavant connu. C'est le représentant Les Républicains qui a obtenu le plus de voix de la part des citoyens de Guénin inscrits dans la 3ème circonscription du Morbihan. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 52%. Benoît Quéro a accumulé 35% des suffrages à l'échelle de la commune. Il précède Nicole Le Peih (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 23% et 18% des votes. Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 49 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Morbihan.

Législatives 2022 à Guénin : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 34% des voix au premier tour à Guénin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 15% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 832 habitants de Guénin (56) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.